Andorra registra la primera mort per coronavirus i ja suma 113 casos positius

Actualment hi ha 15 persones ingressades a l'hospital, 12 dels quals es troben confinats a planta i 3 estan a l'UCI. Així mateix, hi ha 97 persones aïllades fora de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

