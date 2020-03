El govern andorrà ordena el tancament de tots els establiments, menys els d'alimentació, les farmàcies i les benzineres

Mentre, les estacions d'esquí del Principat també aturaran la seva activitat a partir de dissabte, donant la temporada per acabada. També han quedat suspesos els actes commemoratius de la Constitució andorrana. A més, a partir de dilluns, els centres educatius ja no obriran i el transport públic funcionarà al 30% de la seva capacitat.

