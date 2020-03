Andorra acorda suspendre els esdeveniments on s'hi apleguin més de mil persones com a mesura preventiva pel coronavirus

El govern del Principat aprova un decret de mesures excepcionals que inclou mobilitzar sanitaris en període de vacances

El govern andorrà ha aprovat un decret per establir mesures excepcionals i de caire preventiu davant l'evolució del coronavirus. Així, es crearà un comitè tècnic per fer un seguiment diari de les accions adoptades i analitzarà si en calen de noves. Entre d'altres mesures, s'ha acordat suspendre aquells esdeveniments de qualsevol tipus en què es prevegi una participació de més de mil persones. També es contempla la mobilització de professionals de l'àmbit de la salut que es trobin de vacances i que, temporalment, hauran d'estar localitzables a una distància màxima del Principat de vuit hores. L'objectiu és controlar la cadena de transmissió i protegir especialment la població més vulnerable, així com els professionals sanitaris.







El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha recordat que actualment no hi ha transmissió comunitària del virus al país i que l'activitat no s'hi ha vist afectada. Tot i això, ha apel·lat "a la responsabilitat i sentit comú" de la població i ha recordat que si hi ha persones que han viatjat o tenen previst desplaçar-se a zones de risc ho han de comunicar a les autoritats sanitàries. D'entre les mesures destinades a la població en general, s'estipula que tant el confinament a domicili com l'aïllament hospitalari seran obligatoris quan així ho indiquin els responsables de la prevenció i tractament dels casos de covid-19.



Pel que fa a la protecció de la gent gran i dels col·lectius més vulnerables a la infecció per coronavirus, es limitaran el nombre de visites a les residències i centres de dia a un familiar per cada usuari i no es permetrà l'entrada de persones del seu entorn, així com als treballadors d'aquests centres, que presentin simptomatologia respiratòria, gripal o febre, hagin estat en zones de risc en els últims catorze dies o hagin tingut contacte estret amb un cas probable o confirmat de coronavirus.



A més, durant els pròxims dies es suspendran als centres sociosanitaris i centres de dia les activitats de grups que provinguin de l'exterior, amb l'objectiu d'evitar l'afluència massiva de persones de fora. Així mateix se suspendran temporalment les excursions i sortides grupals a l'exterior. D'altra banda als centres sanitaris i sociosanitaris s'habilitarà una única via d'accés per controlar les entrades i sortides. També es tindrà un control de registre dels visitants amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de l'estudi de contactes en casos de contagi.



En el cas dels centres d'ensenyament, inclosos les escoles bressol, s'ha acordat que tots els infants o joves que presentin simptomatologia associada al covid-19 romanguin a les seves llars. A més, en el cas que els símptomes apareguin a l'escola, es trucarà als seus pares o tutors per tal que se'ls reculli. També s'ha decidit anul·lar totes les sortides programades pels diferents centres escolars o d'ensenyament durant els pròxims dies, així com les practiques en centres sanitaris o sociosanitaris.



El govern andorrà també ha acordat anul·lar els desplaçaments del personal de l'administració i de representants polítics a les zones considerades de risc. També es demanarà als treballadors públics que comuniquin si han viatjat per motius personals a algun d'aquests llocs i s'identificarà als que puguin ser més vulnerables a la malaltia per adoptar mesures de protecció específiques per a cada cas. Finalment, es donaran recomanacions a tots ells, especialment els que estan en contacte amb la ciutadania.



També s'ha acordat que l'executiu estigui en diàleg constant amb el sector econòmic, tant per traslladar i acordar les mesures que s'estableixin com per avaluar les repercussions econòmiques d'aquesta situació conjuntural. De fet, el ministre andorrà de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es reunirà aquest dijous una reunió amb representants de la Confederació Empresarial Andorrana. Mentre, des del ministeri de Salut recorden que es recomana no viatjar a les zones de risc de la malaltia.