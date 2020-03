Donen d'alta el jove de 20 anys ingressat per coronavirus a Andorra

En paral·lel, el Ministeri de Salut andorrà recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia (la Xina, el Japó, Singapur, l'Iran, Corea del Sud i quatre regions d'Itàlia), així com la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d'emergències consulars si es prové d'algun d'aquests territoris.

