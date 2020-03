Andorra registra el seu primer cas de coronavirus

El Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia, així com posar-se en contacte amb el telèfon d'emergències consulars del Ministeri d'Exteriors si es prové d'algun d'aquests territoris. El govern andorrà també demana als ciutadans que tinguin previst un viatge proper que s'inscriguin en el registre de viatgers.

