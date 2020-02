Andorra descarta el cas de coronavirus després del resultat negatiu de les proves

Han aïllat una dona procedent de Xangai (la Xina) per sospita de Covid-19

El Servei Andorrà d'Atenció Sociosanitària (SAAS) ha descartat un cas de coronavirus després del resultat negatiu de les proves que li han practicat a la dona en aïllament des d'aquest dimarts.



La pacient va visitar el servei d'urgències amb símptomes gripals després d'un viatge a Itàlia, fet que va fer activar el protocol d'aïllament per sospita de coronavirus, segons ha informat aquest dimecres el Govern d'Andorra a través del seu compte de Twitter.





D'altra banda, també a primera hora d'aquesta tarda, s'ha informat que s'ha aïllat una segona persona que se sospita que podria estar infectada pel Covid-19.



Segons el SAAS, aquest segon possible cas es tracta d'una dona que ha anat aquest matí al servei d'urgències i que procedeix de Xangai (la Xina), i quedarà aïllada fins que tinguin "els resultats de les anàlisis específiques que s'esperen durant les properes hores".



El Ministeri de Salut informava aquest dimarts que es treballa per adaptar el protocol específic d'actuació per un possible cas d'infecció per coronavirus al que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb qui es manté "un contacte constant".