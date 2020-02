Una desena d'entitats feministes de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran reclamen la despenalització de l'avortament a Andorra

Les organitzacions consideren que les dones del Principat estan "atrapades en una llei autoritària i retrògrada"

Dimecres, 19.2.2020. 22:12 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Una desena d'organitzacions feministes de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran reclamen que es despenalitzi l'avortament a Andorra. Concretament, han fet arribar al cap de l'executiu del Principat, Xavier Espot, a l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i a l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, un comunicat que dissabte passat van consensuar a la Seu d'Urgell sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, asseguren que les dones que viuen en aquest país estan "atrapades en una llei autoritària i retrògrada" que els impedeix interrompre voluntàriament l'embaràs i critiquen que la situació estigui "promoguda" per l'arquebisbe -un dels dos coprínceps andorrans- i sota dels directrius del Vaticà.

El comunicat el signen el Moviment Feminista La Noguera, el Col·lectiu Feminista Alt Urgell, La Guilla Feminista - Ribera del Sió, La Geganta Desperta - Pallars Sobirà, el Grup Feminista de Ponent (Grup de Dones de Lleida), La Segarrenca (Cervera), l'OFNI (Lleida), el Grup Feminista Maria Rius (Les Garrigues), el Moviment Feminista del Pallars Jussà, Lo Perkal de les Faldetes (Fraga) i Stop Violències - Andorra. Al text, demanen al govern del Principat que aprovi una llei de l'avortament "que garanteixi els drets de totes les dones que viuen a Andorra".



A més, les organitzacions feministes volen que l'ambaixador espanyol treballi "per a difondre el respecte i la garantia dels drets humans del dret a l’avortament" i faci arribar les seves peticions a l'executiu andorrà. Finalment, s'han solidaritzat amb Stop Violències, després que la seva presidenta, Vanessa Mendoza Cortés, hagi estat denunciada.a la fiscalia per l'executiu andorrà per exposar en la sessió 74 de la CEDAW de l'ONU les conseqüències que té la prohibició de la interrupció voluntària de l'embaràs al país, segons els casos que han atès a l'entitat.