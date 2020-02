Els beneficis de la banca andorrana van créixer un 12,5% en l'exercici 2019

La directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha afirmat que "el sector a Andorra ha aconseguit retornar de manera consolidada als beneficis creixents amb uns balanços reforçats i rendibles".

La banca andorrana va tancar l'exercici 2019 amb un creixement dels beneficis del 12,5% i un augment dels recursos gestionats de l'11%, segons un comunicat d'Andorran Banking, que agrupa les cinc entitats bancàries del país.



El conjunt dels bancs andorrans –Andbank, BancSabadell d'Andorra, Crèdit Andorrà, MoraBanc i Vall Banc– van obtenir uns beneficis agregats de 112 milions d'euros, la qual cosa suposa un 12,5% més que en l'exercici anterior.





A 31 de desembre del 2019, els recursos gestionats sumaven 49.714 milions d'euros, una xifra que "s'ha duplicat en la darrera dècada" i que suposa un creixement de l'11% respecte el 2018.



Les dades presentades "són un avançament del tancament oficial a 31 de desembre del 2019, que han de ser revisades pels auditors i aprovats pels òrgans de cada entitat", afegeix Andorran Banking.



"Tot i la conjuntura econòmica de tipus d'interès baixos, l'adaptació contínua a la normativa bancària internacional que suposa entre d'altres majors exigències de provisions, i les fortes inversions tecnològiques, els bancs han aconseguit transformar el negoci per retornar als beneficis creixents", destaca.



INVERSIÓ CREDITICIA DE 6.059 MILIONS



La inversió creditícia bruta es va incrementar fins als 6.059 milions d'euros, un 2,5% superior a l'exercici 2018, la qual cosa "denota el creixement de la demanda de clients i empreses".



Durant el 2019, els bancs del Principat "han mantingut els seus ratings internacionals, la qual cosa demostra la confiança de les agències en el sector gràcies al manteniment d'uns fonaments sòlids", segons l'associació.



Una altra dada que destaca, i "que mostra la sostenibilitat i confiança en el sector bancari andorrà", és la rendibilitat financera (ROE), que se situa en un 7,76%, per sobre de la mitjana de bancs europeus (6,6% segons dades del BCE del tercer trimestre del 2019).



La ràtio de solvència CET1 era del 16,98% a 31 de desembre, superior a la de l'exercici anterior –16,3%– i per sobre de la mitjana dels bancs europeus –14,37% segons dades del BCE–.



BASILEA III



El 2019 és el primer exercici que les entitats presentaran segons els criteris europeus de Basilea III després de l'entrada en vigor el gener del 2019 de la llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.



La directora general d'Andorran Banking ha valorat: "Com a plaça bancària tenim uns pilars forts per encarar el futur amb l'experiència d'equips professionals, una economia domèstica en creixement, un mercat internacional amb oportunitats, alta solvència i fortalesa, i una transformació digital i normativa homologada".



ANDORRAN BANKING OBSERVATORY



A finals del 2019, l'associació de bancs andorrans, a través de la seva nova plataforma Andorran Banking Observatory, va elaborar un informe que recull els principals indicadors sobre la transformació digital que duu a terme la banca andorrana.



Segons Puigcercós, "es constata el compromís de les cinc entitats cap a aquesta transformació digital per donar satisfacció als clients amb una veritable estratègia multicanal".



Així, "la nova plataforma donarà informació de les tendències de la banca en general i especialment a Andorra mitjançant informes periòdics sobre temàtiques d'interès", segons ella.



"Volem donar a conèixer què fem a la banca a Andorra per ser més transparents pel que fa a les nostres activitats", ha afegit Puigcercós.



Andorran Banking és l'associació de bancs andorrans que agrupa les cinc entitats bancàries del país, "representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards del sector".