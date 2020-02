La justícia andorrana rebutja dos recursos contra la concessió de la llicència per al casino

En un segon aute, la Batllia desestimava la petició de la societat Lleure 3D de prohibir l'ús de la marca 'Casino de les Valls' a l'empresa adjudicatària. Aquestes resolucions, segons Jocs, "posen de manifest que el procés de selecció del projecte guanyador i el mateix projecte de Jocs SA compleixen escrupolosament la normativa, malgrat els intents per enterbolir el procés i el projecte". En aquest sentit, la guanyadora del concurs atribueix l'endarreriment de la decisió del Consell Regulador Andorrà del Joc (Craj) "a un pla d'intoxicació que van orquestrar algunes societats que també es van presentar al concurs". Així, Jocs recorda que el passat mes de maig va denunciar "una campanya d'informacions esbiaixades i falsedats per malmetre el projecte guanyador de Jocs SA i atacar els socis d'aquesta empresa a través d'informacions que posteriorment es van desmentir". L'empresa adjudicatària ha reiterat aquest dilluns que el seu projecte "compleix tots els requisits del concurs del casino i s'ajusta a la legalitat vigent" i ha afirmat que confia que el Craj resoldrà favorablement l'atorgament de la llicència aquest febrer.

