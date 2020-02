El ministre de Presidència no vol allargar el debat de l'heliport

El ministre de Presidència i Economia d'Andorra, Jordi Gallardo, ha assegurat aquest divendres que el Brexit pot aportar "coses positives i negatives" per al país. En declaracions en acabar una jornada d'Esade Alumni, ha avisat que la part negativa és que pot "ralentir", i així ho han constatat, les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea.



No obstant això, creu que la prioritat de la UE és "justament la transició d'aquest Brexit", i que aquest sigui el tema que centri l'agenda europea.



Segons Gallardo, la part positiva del Brexit per a Andorra és "l'oportunitat de trobar una línia de diàleg i enteniment a nivell bilateral amb el Regne Unit més gran" de la qual han mantingut fins ara.



Ha assegurat que així ho va manifestar l'ambaixador britànic a Espanya i Andorra, Hugh Elliott, quan es van reunir al poc temps d'accedir al càrrec durant la visita del diplomàtic al Principat d'Andorra.



El ministre ha defensat que les relacions amb el Regne Unit han estat "sempre positives", i ha assenyalat que s'han realitzat algunes missions comercials i que són molts els turistes britànics que visiten el país cada any.



UNA ALTRA OPORTUNITAT A l'HELIPORT



També ha fet referència a les necessitats del país en l'àmbit de les infraestructures per potenciar les connexions internacionals.



Així, ha admès que una de les "febleses" del país és la dependència del transport per carretera, com es va evidenciar a l'estiu quan un lliscament de terres va bloquejar diversos dies l'accés amb França i un altre va tallar el pas cap a Espanya unes hores.



"L'obligació del Govern és analitzar les possibles infraestructures que ens han de permetre no ser depenents solament del transport per carretera", ha recalcat.



Deixant de costat les infraestructures que no depenen només d'Andorra, com l'aeroport de la Seu d'Urgell i el ferrocarril, el ministre ha apuntat el projecte d'aeroport liderat per la Cambra de comerç, Indústria i Serveis que s'està estudiant i el de l'heliport.



Sobre l'heliport, estan estudiant diverses noves ubicacions, i ha advertit que no poden "analitzar i descartar i allargar massa el debat".



Ha defensat que la voluntat del Govern andorrà és trobar "una ubicació que pugui ser factible des del punt de vista operatiu i veure si és assumible en termes de país i de societat".



Es vol que la ubicació tingui "un mínim de consens, que mai serà del 100%, però cal ser valents" i impulsar-ho, ha argumentat el ministre de Presidència i Economia.