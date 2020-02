Les exportacions andorranes creixen un 22,3% al gener i les importacions un 2,7%

Les persones que busquen feina augmenten un 9,5% a Andorra al gener

Les exportacions andorranes han crescut un 22,3% al gener i han sumat 8,07 milions d'euros, mentre que les importacions han augmentat en un 2,7% i el seu valor global ha estat de 111,01 milions d'euros, ha informat en un comunicat el Departament d'Estadística del Govern d'Andorra aquest dijous.



Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i més variació absoluta han estat Electrònica (+25,5%), Industrial (+60,5%) i Transport (+56,2%), mentre que, en negatiu, el Departament d'Estadística ha remarcat la de Construcció (-20,4%).



En l'acumulat dels últims dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 115,27 milions d'euros, fet que suposa una variació positiva del 4,6% respecte al mateix període un any enrere.



Les partides amb una variació positiva i una variació absoluta més alta en l'acumulat són Diversos (+26,5%), Electrònica (+6,1%), Vestit i Calçat (+11,6%) i Industrial (+12,5%); en negatiu destaquen Transport (-10,5%) i Joieria (-9,1%).



En relació amb les importacions del gener, han presentat variacions positives les partides Transport (+17,3%), Industrial (+12,3%) i Energia (+9,6%); i han presentat variacions negatives les partides Construcció (-11,5%) i Electrònica (-7,7%).



Quant a l'acumulat dels últims 12 mesos, les importacions han tingut un valor total de 1.380,86 milions d'euros, fet que suposa una variació positiva del 0,6% respecte als dotze mesos anteriors.



Estadística d'Andorra destaca les variacions positives de Diversos (+8,5%) i Transport (+4,8%) i la variació negativa de Construcció (-12,1%).



427 PERSONES BUSQUEN FEINA



En un segon comunicat, el Departament d'Estadística del Govern d'Andorra ha informat que el Servei d'Ocupació comptava a final de gener amb 427 persones inscrites per buscar feina.



Aquesta xifra representa un augment del 9,5% en comparació amb el mes de desembre, quan eren 390 les persones que buscaven feina, i un increment del 2,6% respecte al gener del 2019.



D'altra banda, el Servei d'Ocupació també tenia inscrites 264 persones que volien millorar la seva situació laboral, un 0,4% més que al desembre i un 12,8% més que un any enrere.



Quant al nombre d'ofertes de feina, a final de gener el Servei d'Ocupació comptabilitzava 1.059 llocs, un 6% menys que al desembre i un 1,1% menys que el gener de l'any passat.



Al gener, 27 persones es van beneficiar de la prestació econòmica per atur involuntari que va decretar el Govern, la qual cosa és un 92,9% més que el gener del 2019.



CREIXEN UN 2,7% ELS ASSALARIATS

El nombre d'assalariats del mes de novembre passat era de 39.173 persones, cosa que representa una variació del +2,7% respecte el novembre del 2018, ha informat en un altre comunicat Estadística d'Andorra.



Així, la mitjana d'assalariats dels 12 mesos anteriors va ser de 39.519, xifra que representa un creixement del 2% en comparació amb el mateix període anterior.



Els sectors en què el creixement és "remarcable", en comparació amb el novembre del 2018, són la Construcció (+8,2%) i Activitats immobiliàries i serveis empresarials (+7,5%).



On la variació ha estat negativa és en els sectors de l'Educació i Llars (-2,8% tots dos), Agricultura (-2,4%) i Sistema financer (-2,2).



La massa salarial va ser de 79,35 milions d'euros, fet que suposa una variació positiva del 4,1% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior; el salari mitjà total declarat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social es va situar en els 2.025,66 euros.



