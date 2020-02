Ordeig demana a Illa que l'hospital d'Andorra sigui el de referència per al de la Seu d'Urgell

El diputat del PSC al Parlament per Lleida i portaveu a la Seu d'Urgell del grup de l'oposició Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, va demanar dilluns al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que l'Hospital d'Andorra sigui el de referència per al de la seva

Compromís per la Seu ha assegurat aquest dimecres en un comunicat que d'aquesta manera s'evitarien "els costosos desplaçaments a Lleida en diners, temps i perjudicis personals i familiars"



El ministre, segons Ordeig, va entendre la proposta i la justificació, perquè la Seu es troba a 140 quilòmetres de Lleida i amb un transport públic deficient, mentre que l'Hospital de Meritxell es troba a 20 quilòmetres i entre Andorra i la Seu hi ha autobusos cada hora i un gran flux de trànsit de vehicles particulars.



Segons la formació socialista, Illa es va comprometre a parlar amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i amb el Govern d'Andorra.



Compromís per la Seu matisa que com que Andorra és un país extracomunitari, la relació que cal establir és més complexa i afegeix que amb la voluntat de totes les parts "es pot signar un acord internacional que doni resposta a les demandes de la gent".



Òscar Ordeig ha explicat el contingut de la reunió que va mantenir amb Illa a Madrid als regidors de la Seu Jordi Fàbrega (JxCat) i Francisco Viaplana (ERC), "amb el ferm propòsit de fer d'aquest assumpte una qüestió cabdal per a la Seu, amb la voluntat de fer un front comú", segons Compromís per la Seu.



Ordeig creu que hi ha bona predisposició de totes les administracions, i considera que ara s'ha de treballar "amb discreció i convèncer de les bondats de la proposta a tots els interlocutors: Govern d'Espanya, Govern de la Generalitat i Govern d'Andorra".