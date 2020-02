Andorra xifra en uns 5 milions els costos dels despreniments a la carretera CG1

El Grevio avalua per primera vegada el compliment del conveni d'Istanbul a Andorra

El Govern d'Andorra ha xifrat en uns 5 milions d'euros les despeses directes derivades del despreniment de terres que va tenir lloc l'agost passat a la CG1, carretera d'accés a Espanya, segons els càlculs presentats aquest dimecres pel ministre de Finances i portaveu de l'executiu, Eric Jover.



Jover ha concretat, en la roda de premsa per presentar els principals acords del Consell de Ministres, que l'any 2019 les despeses van ascendir als 500.000 euros, i que els treballs previstos per aquest any i 2021 per acabar d'estabilitzar el terreny es calcula que sumin 4,4 milions d'euros més.



El Consell de Ministres d'aquest dimecres ha acordat licitar obres d'estabilització de la parcel·la, coneguda com la Portalada, sense esperar l'aprovació dels pressupostos de l'Estat.



Els treballs, amb un termini d'execució de 12 mesos, consisteixen, entre altres coses, en l'estabilització de la "part submergida", el canvi dels ancoratges temporals per uns de definitius i la construcció d'un mur pantalla al costat de la calçada d'entre 5 i 9 metres d'altitud.



El ministre portaveu ha insistit que es tracta de despeses directes, a què s'hauran de sumar els indirectes com són els del personal de l'Administració pública derivats del succés: guàrdies d'agents de policia i de bombers, a més de tècnics de diferents departaments, entre altres.



Jover ha manifestat que la voluntat és que aquests diners públics es recuperin "el més aviat possible"; per això es van presentant les factures a la companyia asseguradora perquè aquesta determini qui és el responsable.



LA PRIMERA AVALUACIÓ DEL GREVIO



Per altra banda, una delegació del Grup d'Experts sobre la lluita contra la violència cap a les dones i la violència domèstica (Grevio) del Consell d'Europa visita aquest dimecres i aquest dijous Andorra per primera vegada.



L'objectiu és conèixer les accions i avanços realitzats en aquesta matèria entre els anys 2014 i 2017 i avaluar el compliment del conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència cap a les dones i la violència domèstica, conegut com el Conveni d'Istanbul.



Durant la visita, els experts s'entrevistaran amb professionals de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, del Servei Andorrà d'Atenció Sociosanitària (SAAS) o del Cos de Policia, entre altres, per complementar l'informe que Andorra va encarregar el 2018, ha informat el Govern en un comunicat.



Amb la ratificació en 2014 per part d'Andorra del Conveni d'Istanbul es va aconseguir el nombre mínim de membres perquè el Grevio comencés les avaluacions internacionals, i és justament a Andorra on l'organisme realitza la seva primera visita.



VISITA DEL MINISTRE FRANCÈS D'EDUCACIÓ



El proper 17 de febrer el ministre d'Educació Nacional i de la Joventut de França, Jean-Michel Blanquer, visitarà oficialment Andorra, tal com es va comprometre durant la seva estada al Principat el president de la República de França i copríncipe d'Andorra, Emmanuel Macron.



La visita es realitza amb la voluntat de reforçar les relacions i la cooperació en l'àmbit educatiu dels dos països, manifesta l'executiu andorrà.



Blanquer es reunirà tant amb el cap de Govern, Xavier Espot, com amb la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i visitarà centres escolars d'Andorra.



El ministre portaveu ha manifestat en la roda de premsa del Consell de Ministres que es transmetrà al ministre francès la "satisfacció" d'Andorra amb la col·laboració a nivell educatiu.



En aquest sentit, Jover ha recordat que "un dels elements més destacables" del país és la convivència dels tres sistemes educatius –el francès, l'espanyol i l'andorrà-català