El líder de l'oposició andorrana valora l'avanç en drets socials que exigeix la UE

El Partit Socialdemòcrata d'Andorra (PS), líder de l'oposició, considera que és "urgent" que el Govern expliqui l'acord d'associació amb la Unió Europea i l'avanç de les negociacions, ha informat la formació en un comunicat.



El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha opinat que l'executiu "no ha sabut fer pedagogia en relació amb la negociació de l'acord d'associació de la Unió Europea, amb el consegüent desconcert dels grups polítics, els sindicats i els ciutadans d'Andorra".



Aquestes manifestacions s'emmarquen com una resposta al document que van signar la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) i la Cambra de Comerç, Indústria i Servei (CCIS), que van entregar al Govern a començament de la setmana passada.



En aquest document es demanava al Govern incloure una "exclusió explícita d'una eventual harmonització de les figures de protecció social en el futur", detallaven les entitats representants del teixit empresarial en un comunicat.



AVANÇ EN DRETS SOCIALS



"El PS no entén la voluntat d'excloure els drets dels treballadors de l'acord d'associació de la Unió Europea", ha afirmat el partit en el comunicat.



"Entenem que podem negociar certes especificitats per garantir la nostra estabilitat, però hem de ser conscients que hem d'estar disposats a avançar", ha declarat la vicepresidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar.



El PS ha defensat que l'acord necessitarà temps de negociació i que ha de ser positiu per a tothom: "No pot semblar que hi ha una part de l'economia que hi surt guanyant i una altra perdent", ha afegit el PS.



La formació socialista ha valorat "l'avanç en drets socials que la Unió Europea exigeix dins d'aquest acord d'associació" i el diàleg social, que dona un rol més rellevant als sindicats.