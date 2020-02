L'objectiu d'aquest 2020 és augmentar un 1,2% els turistes

Andorra estudia implementar una taxa turística que reverteixi en el sector, tot i que el projecte està en una fase "molt embrionària", segons ha explicat aquest divendres la ministra de Turisme, Verònica Canals, en la comissió legislativa d'Economia.



Canals ha comparegut a la seu parlamentària per presentar les cinc línies estratègiques en què s'ha estructurat el treball del ministeri que lidera aquesta legislatura.



Així, un dels eixos és la cooperació amb altres països i organismes internacionals, i és en aquest marc que estudien com altres estats han implementat i estructurat taxes turístiques "molt assumides" pel consumidor final.



La ministra de Turisme ha assegurat que encara no s'ha definit ni la quantia ni com s'estructuraria la taxa, ni tampoc com revertiria en el sector, tot i que sí tenen clar que hi ha de revertir.



Un altre eix estratègic és la política de reglamentació del sector, per aconseguir una oferta turística de qualitat: així la política serà "continuista" i es desenvoluparan els reglaments que deriven de la llei d'allotjament turístic per establir els estàndards de qualitat que han de complir.



També per millorar la qualitat de l'oferta, una tercera línia d'acció es basa en la formació; volen formar el personal perquè doni una atenció millor al client i alhora es converteixi en prescriptor i contribueixi a la desestacionalització.



Els productes nacionals s'erigeixen en un quart eix d'actuació, i en aquest sentit Canals ha avançat que treballen en un 'label' d'enoturisme i un altre de restaurant tradicional, en què s'ofereixin els plats més tradicionals de la gastronomia andorrana i que estan recollint per editar un receptari, entre d'altres.



L'últim eix se centra en projectes concrets i transversals que elaboren conjuntament amb altres ministeris.



OBJECTIU: AUGMENTAR UN 1% ELS TURISTES



En la compareixença pública també hi ha intervingut el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, qui ha exposat que l'objectiu que s'ha marcat la societat és augmentar un 1,2% els turistes que visiten el país.



Aquest objectiu es concreta a rebre un total de més de tres milions de turistes i que el creixement sigui de l'1,1% en turistes espanyols, de l'1,3% en turistes francesos i de l'1,9% de turistes d'altres nacionalitats.



Budzaku ha exposat que l'estratègia comercial i de màrqueting està encaminada a incrementar el nombre de turistes perquè fan una despesa mitjana més alta que els visitants d'un sol dia, d'uns 150 euros en comparació amb els 90 dels excursionistes.



ALLOTJAMENTS TURÍSTICS NO DECLARATS



El director del Departament de Turisme del Govern d'Andorra, Sergi Nadal, ha explicat en la compareixença davant de la comissió legislativa d'Economia que hi ha 2.795 habitatges declarats per a ús turístic.



En aquest punt, Nadal ha manifestat que "cada cop se serà més exigent", i de fet ja s'han fet un centenar d'inspeccions d'habitatges d'ús turístic que s'anunciaven a Internet i s'han obert 24 expedients sancionadors.



El director del Departament de Turisme ha explicat que en la majoria dels casos l'expedient es deu al fet que no disposen de número de registre d'allotjament turístic, i en un parell de casos per excedir l'aforament màxim.