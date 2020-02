MoraBanc va guanyar 25,14 milions el 2019, un 4,5% més

"La valoració és bona i les expectatives de cara a aquest 2020, que hem arrencat amb l'obertura de MoraWealth a Barcelona, encara són millors", ha afegit.

MoraBanc ha tancat l'exercici 2019 amb un creixement del 4,5% del benefici net, que s'ha situat en 25,14 milions d'euros, i els recursos dels clients han augmentat un 15%, fins als 7.514 milions, gairebé 1.000 milions més.



En un comunicat aquest divendres, l'entitat ha destacat que manté la tendència positiva per tercer any consecutiu, en línia amb el seu pla estratègic, i creix de manera recurrent en totes les línies del negoci.



Pel que fa a la solvència, el ràtio 'CET 1 fully loaded' ha pujat fins al 22,55%, i el volum d'inversió creditícia va augmentar un 13% el 2019, mentre que el ràtio de morositat va passar del 3,8% el 2018 al 3,3% l'any passat.



El president de MoraBanc, Pedro Gonzalez Grau, ha destacat que els resultats de l'exercici 2019 són molt satisfactoris: "El creixement del benefici per tercer any consecutiu, que s'ha assolit amb un creixement sostingut i recurrent en totes les línies, demostra la solidesa del nostre model de negoci, centrat a afegir valor al client".



Per la seva banda, el director general de MoraBanc, Lluís Alsina, ha posat en valor que el banc avança en resultats i en servei al client, en un any en què han presentat projectes "il·lusionants", com la col·laboració amb Goldman Sachs Asset Management i una aliança estratègica amb Pyrénées.