L'oposició andorrana demana explicacions per la situació d'Assegurances Generals

El Partit Socialdemòcrata afirma que repercuteix en la reputació de la plaça financera andorrana

El Partit Socialdemòcrata d'Andorra ha demanat explicacions al Govern i a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) per la situació d'Assegurances Generals, que va ser intervinguda l'agost del 2019 i que es va declarar en fallida a començaments de desembre.





El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha assegurat que el cas és molt important i "posa un altre cop Andorra en dificultats quant a la reputació de la plaça economicofinancera i dels seus mecanismes de control".



El cas "posa en qüestió els mitjans que té el país per protegir-se davant de fallides i situacions complicades en sectors estratègics", com el financer i el de les assegurances.



López ha assegurat que "tindrà costos per a l'erari públic, el teixit econòmic i l'empresarial molt importants, i posa en qüestió si realment estem protegits i tenim mecanismes per detectar aquestes situacions abans d'arribar a aquesta magnitud".



En aquest sentit, el Govern ja va destinar 1,5 milions d'euros perquè altres asseguradores es fessin càrrec de la reassegurança de les 9.000 pòlisses que es van descobrir que no tenien prou garanties i 1,5 milions més d'aval.



És per això que ha fet una petició d'informació al Govern en la qual demana els diferents informes d'auditoria des del 2016 fins el 2018, a més dels informes de revisió, la còpia dels acords del Govern, el certificat dels actes del consell d'administració de l'AFA, i tots els documents de treball que avalen les decisions que es van pendre, entre d'altres.



A més, també demanarà la compareixença en la comissió legislativa de Finances i Pressupost tant del ministre de Finances, Eric Jover, com del president del Consell d'Administració de l'AFA, Raül González, perquè donin explicacions.



Amb tot, els socialdemòcrates volen esclarir les responsabilitats de per què no es va detectar a temps la situació anòmala d'Assegurances Generals i no descarten demanar responsabilitats polítiques al ministre de Finances un cop escoltades les seves explicacions en seu parlamentària.



Així mateix, López ha manifestat que s'haurà de "quantificar el forat" i determinar qui pagarà i com s'assumiran les responsabilitats i perjudicis que se'n derivin.