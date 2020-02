La negociació de l'Acord d'Associació d'Andorra es retarda pel Brexit

Els nou andorrans que van viatjar a Xina no presenten cap símptoma de coronavirus

Les negociacions per a l'Acord d'Associació d'Andorra amb la Unió Europea es poden veure retardades, segons ha explicat aquest dimecres el ministre Portaveu, Eric Jover, vist que per a la UE és prioritària la negociació de la separació amb el Regne Unit.





Jover ha informat que les clàusules de salvaguarda, inclosa la de denúncia per sortir de l'acord si una de les parts considera que ja no li és beneficiós, s'han tingut en compte des del principi de les negociacions.

Així mateix, el ministre ha valorat que el posicionament del Govern "no s'allunya" de l'exposat per les principals associacions patronals d'Andorra, i que el punt més diferenciat es troba en els drets socials.



En aquest sentit, Jover ha defensat que amb les exigències de la UE "hi ha proximitat amb la legislació actual i els elements internacionals", com és la Carta Social Europea.



Així, i centrant-se en la qüestió del subsidi d'atur, el ministre ha valorat que hauran de debatre, però que "no sembla incompatible" la prestació que actualment es dóna a Andorra, ja que la UE dóna les seves directrius, però en l'aplicació cada país mira per la seva idiosincràsia.



CAP AFECTAT PER CORONAVIRUS



El ministre Portaveu ha aprofitat per desmentir que hi hagi algun afectat pel coronavirus al país, en el mateix sentit de la publicació que aquest dimarts va realitzar el compte oficial del Govern d'Andorra a Twitter.



Jover ha informat que hi ha nou persones a les quals es fa un seguiment perquè han viatjat a Xina, però lluny del centre d'origen de la malaltia, i "cap persona presenta símptomes", per la qual cosa totes poden fer vida normal i no estan subjectes a cap tipus de confinament, ha dit.



LES COTITZACIONS S'AUGMENTARAN "EN MAJOR O MENOR MESURADA"



L'augment de les cotitzacions és un dels elements que "en major o menor mesura s'haurà d'implementar", ha afirmat Jover en la compareixença per explicar els acords adoptats pel Consell de Ministres.



El ministre de Finances i Portaveu del Govern d'Andorra ha informat que s'han realitzat "reunions informals" tant amb grups parlamentaris com amb actors econòmics i socials del país per abordar la necessitat d'aconseguir la sostenibilitat del sistema de pensions.



En aquest sentit, el ministre ha manifestat que la voluntat del Govern "és desenvolupar un acord el més consensuat possible", no solament amb les forces polítiques de l'arc parlamentari sinó també amb els actors socials i econòmics.



Jover ha explicat que es vol crear una taula de treball a la qual assistir "sense idees preconcebudes" ni mesures ja estudiades, sinó que entre tots els integrants de la taula s'hauran d'analitzar les variables que afecten la sostenibilitat del sistema i veure quines mesures s'adopten i amb quina intensitat i amb quin calendari s'apliquen.



VISITA DEL FMI A FINALS DE TRIMESTRE



El ministre de Finances ha assegurat que els contactes amb el Fons Monetari Internacional (FMI) "avancen de forma molt fluïda", i ha valorat que els terminis que s'havien previst inicialment es confirmen realistes.



Així, està previst que la visita dels tècnics del FMI a Andorra es pugui realitzar a la fi d'aquest primer trimestre, segons ha informat Jover en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern.



El ministre ha insistit que es tracta d'una visita tècnica, en la qual es realitzaran reunions de treball "en tota regla", en les que s'analitzarà la situació econòmica del país, el funcionament de la seva economia, les dades estadístiques disponibles i els terminis per disposar d'aquells necessaris i que encara no es tenen.