Avui proposem

Coneixes en Damià Olivella? El cantant i compositor manresà, presenta a Andorra el seu nou album: 'Nou sentit' aquest vespre a La Fada Ignorant d'Andorra la Vella.Dissabte a les 20h, a l’església de St. Pere Màrtir hi ha concert a càrrec de la coral d’Escaldes- Engordany i la coral C’ Music de Canet en Roussillon.I al Prat del Roure, el mateix dissabte hi ha l'espectacle musical 'Soy de Cuba', l'història d'una jove ballarina cubana que ens transportarà cap al Carib! Un espectacle que fa molt bona pinta!Tota l'informació d'aquestes activitats i molta més a www.agenda.ad

No hi ha cap vot

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.