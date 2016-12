El canadenc Charles Reid guanya la 9ª Total Fight

La final d’aquest cap de setmana va reunir els 24 millors riders del món

El passat cap de setmana es va disputar la Total Fight d’snowboard a El Tarter de Grandvalira amb els millors riders del món en comptetició.



El jove Charles Reid s’ha endut la victòria per davant del nord-americà Eric Willet i del suec Kevin Backstrom. La sessió del diumenge, marcada per una nevada, va obligar a suspendre la prova durant una hora.



Els finalistes van competir un contra un, amb dos intents per cap, per a superar en puntuació al seu rival.

Cap dels riders catalans va arribar a classificar-se per a la final de diumenge. Carles Turner i Pau Bartolo van ser els que es van quedar més a prop d’aconseguir-ho.



Els 15 primers classificats s’han repartit gairebé 40.000€ en metàl·lic. Els tres primers s’han endut un premi de 15.000€, 10.000€ i 5.000€, respectivament.