Grandvalira amplia la temporada fins el 28 d’abril

A partir del dia 14 oferirà preus especials

Encamp, Canillo Dimecres, 27.3.2013. 19:55 h



L’estació mantindrà pràcticament la totalitat de les pistes obertes fins el 14 d’abril i un total de 120 km esquiables fins al tancament de la campanya de neu. A partir de la segona quinzena d’abril, preus especials i infants amb passi gratuït



Grandvalira amplia la temporada fins el diumenge 28 d’abril. Ho va donar a conèixer ahir justificant-ho amb les moltes peticions que s'han rebut per part de col·lectius i clients perquè s'allargués la campanya d'hivern.

La qualitat excepcional de la neu que hi ha enguany, tant de gruix com d’estat, ha estat determinant alhora de fer efectiva d'aquesta decisió, ja que permet arribar a finals d’abril amb previsió que les pistes es trobin en bones condicions per gaudir de la pràctica dels esports blancs.



La temporada ha estat marcada per la regularitat de les nevades i les baixes temperatures. De fet, per viure un hivern similar ens hem de remuntar fins a la temporada 95-96. En aquest sentit, les condicions de neu actuals han fet factible que Grandvalira es disposi a ampliar els dies d’esquí de la temporada 2012-13, passant dels 135 previstos als 149.



Així doncs, les previsions d’obertura de cara el mes d’abril són les següents: Fins el 14 d'abril, l’estació més gran del sud d’Europa estima comptar amb el màxim de quilòmetres esquiables (previsió d’obertura de 200km). El sector de Canillo romandrà tancat a partir del dia 8 d’abril.



D’altra banda, a partir del 15 d'abril la prioritat del domini és mantenir el màxim d’extensió esquiable oberta, per bé que, la previsió en aquest últim tram de la temporada i fins al tancament serà mantenir entre 120 i 130 km operatius.