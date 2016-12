Més de 500 nanos participen a la Festa de la Neu a Vallnord

Es tracta de la vuitena edició de la Festa de Neu amb la presència de més de 500 infants que formen part del Club Piolet, el club infantil de Ràdio i Televisió d’Andorra. Els petits, acompanyats dels pares, han presenciat l’exhibició de Liquid Dansa i l’espectacle La carta de l’Andi, que han tingut lloc a l’escenari de la plaça del Caubella. Els petits han participat també als diferents tallers que s’han organitzat durant tota la jornada. Motos de neu, gimcana esportiva, classe i taller de ioga, circuit de bicicletes o passejades en ponis, entre d’altres, són un exemple del que s’ha pogut realitzar aquest any. No han faltat tampoc el circuit de bicicletes a càrrec de Commençal.

