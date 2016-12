El CIAM proposa una cata d'aigües teatralitzada

El centre dedicat a l'aigua situat a la part alta de l'Avinguda Carlemany serà l’escenari d’una Cata d’aigua teatralitzada. No és la primera cata d'aigües que es fa al CIAM, i aquesta serà a càrrec de la companyia Som-hi teatre. Es tracta d'una cata que s’emmarca en el projecte de Prevenció de Residus del Departament de Medi Ambient del Govern d'Andorra i presentarà d’una manera diferent les propietats de l’aigua d’Andorra. Serà a les 19h del proper divendres.

