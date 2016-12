Cathy O’Dowd protagonitza avui el Cicle de cinema de muntanya

El film està nominat al premi ‘piolet d’or’

La Massana, Ordino Dimecres, 6.3.2013. 03:07 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Aquest vespre es reprenen les sessions del Cicle de cinema de muntanya i de viatges amb la projecció de ‘Nanga parbat per la Mazeno Ridge’.

Es tracta de l’ascenció de Cathy O’Dowd al Nanga Parbat, a l’Himàlaia, per l’aresta Mazeno. La proesa en què va participar la sud-africana resident a Andorra, Cathy O’Dowd, definida per la revista Desnivel com ‘una de les més grans epopeies a l’Himàlaia mai explicada’, està nominada ara als piolets d’or, uns premis que donen reconeixement internacional als documentals sobre alpinisme que es lliuren a Chamonix, el mes d’abril.



La pel·lícula recull el primer intent d’aquest cim per una aresta de nou quilòmetres. Es tracta d’una expedició que van començar sis persones però només dues van acabar. Després de la projecció, O’Dowd explicarà com va afrontar aquest repte i compartirà les vivències de la seva experiència amb el públic.