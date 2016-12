Ahir es va obrir el termini d’inscripcions per a les Activitats de Pasqua d'Escaldes

Juntament amb les activitats esportives, els nens també visitaran equipaments culturals

Escaldes-Engordany Dimarts, 5.3.2013. 03:07 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ahir es va obrir el termini d’inscripcions per a les Activitats de Pasqua que organitza el Comú d’Escaldes-Engordany per a infants i joves de 6 a 16 anys.

Les Activitats de Pasqua es divideixen en dos torns: del 25 al 28 de març i del 2 al 5 d'abril. Aquesta iniciativa segueix apostant pel servei de guarderia, gràcies al qual els pares poden deixar els seus fills a tres quarts de vuit del matí al Prat del Roure. La jornada d'activitats s'inicia a les deu del matí, quan els monitors recullen els infants i joves al Prat del Roure, i s'acaba a dos quarts de set de la tarda. En aquest sentit, cal destacar que s’ofereixen uns tallers opcionals de dues hores de durada, que en el cas dels infants de 6 a 9 anys es duran a terme a l’Espai lleure 2 i per als infants i joves de 10 a 16 anys tindran lloc al Prat del Roure.

Les principals activitats que es portaran a terme són els esports de raqueta (tennis, bàdminton, tennis de taula...), esports col·lectius (futbol, bàsquet, hoquei, handbol...), activitats de lleure (maquillatge, jocs de taula,…), jocs tradicionals i socioeducatius, expressió corporal o la visita als espais culturals de la parròquia.

Aquest dilluns s'ha obert el període d'inscripcions per als infants i joves de la parròquia i a partir de 7 de març les inscripcions estan obertes a tothom. Les famílies que ho desitgin tenen temps per inscriure-hi els seus fills fins el proper dia 20 de març a les 17.15h. Les inscripcions es poden realitzar al Departament d'Esports del Prat del Roure, al Servei de Tràmits i a les Piscines Comunals.

L’any passat 78 infants van prendre part del primer torn de les Activitats de Pasqua i 64 ho van fer en el segon torn. Es van concedir fins a 18 exempcions de l’activitat, una xifra superior a la del 2011 quan se’n van atorgar 5.