750 menús venuts a Lo Mandongo

L'objectiu de potenciar la gastronomia de Les Valls del Nord amb aquest certamen, ha estat assolit segons els dos comuns, i a més, s'ha aconseguit que el nom de les jornades sonés tan a la premsa com a les xarxes socials. Així doncs, amb l'objectiu que es vinculi les Valls del Nord a la bona gastronomia, s'està aconseguint segons restauradors i comuns. Els mateixos restauradors han destacat també la dificultat que han tingut amb la promoció de La Mandongo en aquestes setmanes de nevades, i que han tingut cancelacions que els jan sabut molt de greu.

