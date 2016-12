Grandvalira farà un cor gegant a favor de la Fundación Española del Corazón

Tots els esquiadors i els alumnes de l'Escola d'Esquí i Snowboard que es trobin en el sector de Grandvalira-Grau Roig formaran part d'un gran cor solidari que es crearà a través de la concentració de centenars de globus vermells. Una acció singular mai abans realitzada al domini. Amb aquest acte, l'estació donarà a la FEC mitjançant la seva fundació, Grandvalira Social, una part de la recaptació aconseguida amb la venda de forfets aquest dia. El donatiu es destinarà al finançament de projectes per a la investigació i el desenvolupament de noves teràpies o mecanismes per combatre les malalties cardiovasculars.

