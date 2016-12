Grandvalira celebra el setmana la Copa Pirineus d’esquí i snowboard freestyle

Aquest campionat internacional de freestyle constarà d’una prova de slopestyle i una altra de big air que tindran lloc dissabte 2 de febrer a partir de les 15h i diumenge 3 de febrer a les 10h, respectivament. Pensada per les categories masculina i femenina, comptarà amb la participació d’importants corredors de l’est i oest del Pirineu francès, Andorra i Catalunya. D’aquesta forma, l’estació més gran del sud d’Europa segueix impulsant a les seves instal·lacions una modalitat cada vegada més seguida i demanada pel públic juvenil.

