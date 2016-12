Petit incendi a Encamp

La xemeneia d'una casa de Turó de Vila s'ha incendiat

Encamp Diumenge, 27.1.2013. 21:06 h



Aquesta tarda, vora les vuit del vespre s'ha produit a Encamp un incendi de petites dimencions al sostre d'una casa.

Incendi a Encamp



Incendi a Encamp











Els fets han passat a una casa d'Encamp en la que s'ha produït un petit incendi a la xemeneia. La casa, situada a Turó de Vila, no ha patit danys materials d'importància, i tampoc hi ha hagut danys materials.

El cos de Bombers hi ha enviat una dotació amb un camió amb escala, des de la caserna de Santa Coloma