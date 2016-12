Avui proposem

La primera de les propostes és per aquesta mateixa tarda. A La Massana hi ha el ‘Pensa en ciència’, un projecte de divulgació científica on diversos professors fan en directe, experiments científics!

De cara dissabte al matí, si teniu canalla hi ha musica per nanos a Sant Julià de Lòria. Es titula ‘Tastet de moixaines’ i és un compendi de cançons infantils pels més menuts.

Si voleu tastar la tradicional escudella de Sant Antoni no heu fet tard! Al Pas de la casa aquest diumenge hi ha repartiment de la tradicional escudella i carn d’olla d’aquestes dates.

A La Massana diumenge els nois del grup de catequesi hi fan la representació de Els Pastorets, una mica tardana però que ens permetrà veure aquesta fabulosa obra de teatre tot i que el Nadal ja hagi passat.

I si voleu sortir d’Andorra us proposem la Gran Festa de la Calçotada a Valls. La terra on van nèixer els calçots i la tradicional salsa, incomparable amb la que et vulguin vendre a altres llocs. Aquest cap de setmana a Valls hi ha exposicions de productes alimentaris, concurs pels productors de calçots, exposicions d’artesania i moltes coses més. La ciutat, i els seus restaurants, estan revolucionats durant aquest cap de setmana

En podeutrobar més informació al Facebook de Visita Valls o a la Cambra de Comerç de Valls.







