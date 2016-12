Agenda d'actes de Sant Jordi

Aquest dilluns tenim al Principat un munt d'activitats per celebrar Sant Jordi. A la Seu d'Urgell comencen les activitats el mateix diumenge 22, us les presentem:

Escaldes-Engordany – Plaça Coprínceps

El Comú d’Escaldes ha organitzat per dilluns una sèrie d’actes i activitats que es desenvoluparan al llarg de tota la jornada a la plaça Coprínceps. Començaran a les deu del matí amb l’obertura de la Fira de Sant Jordi, que comptarà amb la participació d’una quinzena de parades de llibreries, floristeries i associacions. També hi haurà el Concurs de punts de llibre amb la participació d’escolars dels centres educatius de la parròquia i el racó de lectura i un espectacle infantil a la tarda.



Escaldes-Engordany – Centre Comercial illa Carlemany

A la planta baixa del centre comercial podeu adquirir la rosa i el llibre des de dissabte i fins a dilluns amb una parada de llibres durant aquests dies. Han muntat una biblioteca infantil a la planta baixa amb llibres i contes per a que pares i fills puguin llegir, el Col·lectiu cultural Portella disposarà d’un Punt informatiu, a la Planta baixa, durant tot el dissabte 21. Exposaran les seves publicacions i l’activitat de divulgació dels treballs del col·lectiu. I dilluns 23, de 12 a 14, programa de ràdio especial Sant Jordi d’Andorra 1-Flaixbac. Emissió en directe del programa especial en motiu de la festa de Sant Jordi. Hi haurà entrevistes, actuacions, concursos, sortejos… amb Quim Barceló i Arnau Colominas.



Escaldes-Engordany – Galeria Jardin Cosmique

Inauguració de "Llibres d'art", que presenta llibres d'art d'artistes andorrans; llibres a través dels quals els artistes presenten els seus esbossos, expressen les seves reflexions, poesies... un llibre que pot ser l'avantprojecte d'una obra final o una obra en si mateix.



Andorra la Vella – Plaça del Poble

La tradicional Fira del llibre es celebrarà com sempre a la Plaça del Poble amb desenes de parades de flors, llibres, i d’associacions. A més, hi haurà signatura de llibres i altres actes a partir de les 10 del matí. A partir de les 12 h, actuació de la Coral de la Gent Gran. A partir de les 13 h lectura pública del llibre Frontera endins, de Josep Enric Dallerès. A partir de les 15 h, tallers de punts de llibre amb les tècniques d'estampació i quimigrama. De les 18 h a les 19 h, Interludi musical a càrrec del alumnes de l'Institut de Música



Andorra la Vella – Biblioteca Nacional d'Andorra

A les 11 h, a la Biblioteca Nacional d'Andorra, presentació del número 15 de la revsita Ex-libris Casa Bauró. Fullls de Bibliografia



Sant Julià de Lòria – Biblioteca Comunal Universitària

Venda de llibres provinents de donacions des de les 10 i fins les vuit del vespre. Els llibres es vendran a un preu simbòlic d’1 € a 2 €, segons el seu estat. La recaptació anirà destinada al Centre d’Acolliment d’Infants La Gavernera.



Encamp – Biblioteques d’Encamp i del Pas de la Casa

Des de les 9:30 h, parades de venda de llibres usats per un preu mòdic. A Encamp ens trobareu a la plaça del Consell i al Pas de la Casa, al Centre Esportiu. Aquest dia, totes les persones que agafin un llibre en préstec a les biblioteques comunals rebran una rosa de regal.



La Massana– Biblioteca Comunal

"Per què llegim i escrivim ciència ficció?" Conferència a càrrec de Ricard de la Casa a dos quarts de nou del vespre.



La Seud’Urgell – Passeig Joan Brudieu

Diumenge 22 d’abril: Instal·lació de tres parades de roses i sis parades de llibres al llarg i ample del Passeig Joan Brudieu. Ballada de sardanes a les 12 del migdia; tallers de punts de llibre i roses a les cinc i el taller 'Petons perduts', a les cinc de la tarda, a càrrec de la il·lustradora Andrea Zayas.

Dilluns 23: Una trentena de parades seran presents al Passeig, i també hi haurà lectures dels alumnes de la ciutat i presentacions de llibres d’autors locals.