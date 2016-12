Ple absolut a les Jornades de Cuina Catalana

El sopar es va amenitzar amb un tast de formatges de Sort

Encamp Dijous, 1.3.2012.



L'empresa catalana Tros de Sort va ser la protagonista ahir de les Jornades de Cuina Catalana que organitza anualment el Centre de la Cultura Catalana.



Tros de Sort va obsequiar els assistents amb un tast dels diferents formatges que fa l'empresa afincada a terres lleidetanes, que van servir d'aperitiu del sopar.

Les Jornades, celebrades al Restaurant del Funicamp, regentat per la gent del Rebost del Padrí, van fer el ple absolut. De fet, pocs dies després de la presentació pública de l'acte ja s'havien fet totes les reserves i la llista d'espera per si hi havia alguna anulació era llarga.

L'acte s'ha convertit un cop més en una reivindicació de la cuina tradicional i popular elaborada amb productes de la terra.