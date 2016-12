El català té més possibilitats a Europa

Schulz va ser escollit ahir com a president de la cambra com a substitut del polonès Jerzy Buzek, i ja ha assegurat l’ús de qualsevol llengua de la Unió Europea al ple, encara que no sigui una llengua oficial de la UE. Per tant, el català es podrà fer servir per part dels eurodiputats.

Schulz ha destacat que no entén com pot ser que persisteixin aquest tipus d’anomalies a la institució europea. Segons ha afirmat, considera incomprensible que es margini una llengua que utilitzen més de nou milions d’europeus però sí que es reconeguin llengües amb menys parlants, com el finès o el maltès.

Abans de convertir-se en polític, el nou president de l’eurocambra era llibreter. Ha assegurat que té un bon coneixement de la literatura catalana i que és lector de Josep Pla, Màrius Torres, i Jaume Cabré, entre d’altres.