Comencen els Mercats de Nadal al Principat

A partir del divendres dia 2 i durant deu dies, la Massana acollirà a la Plaça de les Fontetes el 4t Mercat de Nadal amb 23 expositors. Les casetes de fusta s’ompliran d’expositors i al seu voltant es realitzaran més d’una vintena d’activitats lúdiques i culturals. L’oferta és tan àmplia que cada dia es pot visitar el mercat per participar en les diferents propostes.

Als estands s’hi podran comprar articles de decoració nadalenca, objectes de regal, productes alimentaris i una gran selecció de productes naturals de qualitat i tradicionals per a les festes nadalenques.

A Encamp, dijous dia 1 de desembre, a partir de les 18 h, es donarà el tret de sortida al Calendari d’Advent que tindrà lloc cada dia a la mateixa hora a la plaça del Consell fins al 24 de desembre. Tal i com marca la tradició, cada dia s’obrirà una finestreta corresponent al dia. Així, cada dia a les 18 h, una finestra del calendari situat al balcó de l’Oficina de Turisme d’Encamp es destaparà per deixar caure xocolatines i caramels per a tots els nens i nenes que estiguin a la plaça. A més, els comerciants decoraran aquest cap de setmana les casetes de fusta a la plaça dels Arínsols i ofereixen a tots els visitants un bon grapat d’idees originals per poder regalar durant aquestes festes de Nadal.

A Sant Julià de Lòria durant aquest cap de setmana s’hi celebrarà la Fira de Santa Llúcia, que enguany compta amb 40 parades amb nadalencs, menjar i tot tipus d’articles, a part d’una nova zona infantil.

A Andorra la Vella la propera setmana s’inaugurarà el Mercat de Nadal a la Plaça de la Rotonda, al costat del ninot de neu i amb mes casetes de fusta que altres anys que vendran material nadalenc, artesania i menjar.

A Canillo el plat fort serà per tercer any consecutiu el Pessebre a mida real. A més, davant de l'oficina de turisme s'hi instal·larà el mercat de Nadal amb parades de decoració nadalenca, productes típics andorrans i productes artesanals.

La Plaça major d'Ordino acollirà també el Mercat de Nadal, amb bijuteria artesanal, complements del pessebre, llums de Nadal, boles, espelmes i decoració nadalenca per la llar, pessebres i arbres.