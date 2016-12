La consellera valenciana de Cultura triomfa a Twitter després d'assegurar que el 'Tirant lo Blanc' és d'Ausiàs March

Johnson va fer aquestes declaracions davant un auditori ple d'editors i llibreteres en la cerimònia de lliurament dels premis als millors llibres editats i ràpidament ha esdevingut 'trending topic'. L'etiqueta #LolaJohnsonFacts registra comentaris on els usuaris posen a prova el seu enginy amb frases com 'Joan Fuster, aquell escriptor de Suècia' o 'Els germans Marx eren tres: Groucho, Harpo i Ausiàs'.

'M'encanta el quadre de 'Las Mellizas' de Velázquez' o 'M'encanta Fernando Savater, tinc tot els seus llibres i els discos de la seua filla Letícia' són algunes de les frases que els usuaris han emprat per parodiar l'error de la consellera.



La confusió ha provocat nombrosos comentaris a la xarxa social. Molts dels usuaris recorden la relliscada de l'actual presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quan en la seva etapa de ministra de Cultura va arribar a confondre públicament l'escriptor José Saramago amb una escriptora suposadament anomenada Sara Mago.