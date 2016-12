Catalunya guanya la Copa Amèrica femenina d'hoquei patins

Però la superioritat catalana durant tot el campionat s'ha traslladat també a la victòria a la final davant la rival més perillosa, la selecció de Xile. El resultat de 2 a 0 demostra la igualtat del partit i la dificultat de les davanteres per perforar la porteria rival. Els gols catalans els han aconseguit l'Anna Casarramona i la Berta Tarrida.

