Passatgers desinformats i treballadors resignats en l'últim vol de Ryanair des de l'aeroport de Reus

La majoria dels passatgers dels dos últims vols de Ryanair no coneixien que el seu era l'últim vol que aquest diumenge aterrava o s'enlairava des de l'aeroport de Reus fins al proper mes d'abril.

A la vegada també, molts d'ells irlandesos o residents a Irlanda, s'han mostrat poc sorpresos per la decisió de Ryanair. 'No és la primera vegada que ho fan', deia Pablo Marco, pamplonès instal·lat a Dublín. Per altra banda, els treballadors s'acomiadaven resignats i poc esperançats de recuperar la feina a la primavera . Son un centenar que es quedaran a l'atur i només confien en que 'el clam' de la Costa Daurada atragui noves aerolínies, sigui quina sigui en uns mesos la decisió de Ryanair.

El vol destí Dublín que deixa sense la línia comercial l'aeroport de Reus per uns quants mesos s'ha enlairat puntualment a les vuit del vespre. La majoria de passatgers eren irlandesos i desconeixien la situació en què Ryanair deixa la terminal reusenca. També algun espanyol, com Pablo Marco, de Pamplona i resident Dublín, que utilitzava habitualment aquest vol i que ha assegurat no sorprendre'l per la situació. 'Ryanair sempre es deixa portar pels diners, segons el que li ofereixin les comunitats autònomes decideixen continuar en un lloc o un altre', ha dit. Marco ha recordat que la mateixa situació es va viure a l'aeroport de Vitòria. 'Ryanair és així', ha sentenciat.



Per altra banda, Marco és dels que pensen que no és pot pretendre tenir un aeroport a cada ciutat. 'És impossible de sostenir, i crec que es centralitzarà tot en els grans aeroports', com també pensa que passarà amb Ryanair, que va començar en aeroprots petits per estalviar-se les taxes.



La companyia irlandesa ha argumentat que han pres aquesta decisió per les pèrdues econòmiques de les últimes tres campanyes d'hivern. Per al delegat sindical de CCOO de Lesma Handling, Francisco Cebrian, el que caldria és adaptar l'oferta. 'El que és deficitari son les rutes que poses, s'hi poses rutes a Marrakesh, Eindhoven o Anglaterra aquestes rutes són totalment rentables però si poses un ruta cada dia Palma de Mallorca, no té tirada a l'hivern, i clar que és deficitària', ha assenyalat.



Una seixantena de treballadors de Lesma Handling es queden sense feina aquest diumenge, junt amb una quarantena més dels serveis de terra, neteja, restauració o transport de l'aeroport. Els empleats confien que 'el clam' de la Costa Daurada atragui noves aerolínies, sigui quina sigui en uns mesos la decisió de Ryanair.