Espanya dóna el tret de sortida a la campanya per les eleccions generals

Socialistes i nacionalistes es juguen aquest 20N la continuïtat o el trencament de 10 victòries consecutives dels socialistes a Catalunya en uns comicis a les corts espanyoles mentre que el PPC arriba reforçat al 20N i amb l'objectiu d'ajudar Rajoy a aconseguir una àmplia victòria. Mentrestant, la batalla d'ERC està centrada en aturar la pèrdua de vots de les darreres eleccions celebrades tant al Parlament com als ajuntaments i aconseguir mantenir els 3 diputats del 2008. Catalunya escull aquests comicis 47 dels 350 diputats que conformen el Congrés que es preveu que siguin decisius. El PSC sempre ha guanyat a Catalunya en totes les eleccions generals, també durant els 23 anys sense interrupció dels governs de Jordi Pujol. Una tendència que el pròxim 20N es pot mantenir o bé trencar. Però, al llarg de la història, la diferència entre els dos grans partits de Catalunya ha anat variant. La distància més àmplia ha estat de 15 diputats i la mínima, només d'un. La victòria més contundent del PSC respecte CiU es va registrar en les passades eleccions del 2008 amb una diferència de 15 diputats i de gairebé un milió de vots, concretament 910.486 paperetes. El PSC va obtenir 25 representants amb 1.689.911 vots i la federació nacionalista es va quedar amb 10 escons a la cambra baixa i 779.425 vots. Un resultat històric del PSC només igualat en nombre de diputats pels comicis del 1982, quan Felipe González va aconseguir una àmplia majoria absoluta. Però la situació dels socialistes catalans respecte a les últimes generals ha canviat molt, en l'últim any el PSC ha perdut el Govern de la Generalitat i l'alcaldia de Barcelona. La diferència més ajustada entre els dos partits es va registrar el 1993, quan el PSC només va obtenir un diputat més que CiU, que en va aconseguir 17. En aquestes eleccions, 112.055 vots van separar el partit socialista de la federació nacionalista. En les passades generals, CiU va obtenir un dels seus pitjors resultats i només va poder repetir els 10 escons que ja tenia l'any 2004.

Comentaris



No hi ha cap comentari

Comenta

El comentari s'ha enviat correctament.