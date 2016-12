'National Geographic' tria la demarcació de Girona com un dels vint millors destins per al 2012

En concret, 'National Geographic' destaca imatges de les costes de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i Tossa de Mar (Selva); del nucli antic de Pals (Baix Empordà); del Museu Dalí de Figueres, i del Barri Vell de Girona. D'altra banda, la ciutat de Girona també ha estat seleccionada per la guia de viatges nord-americana 'Frommer's' com un dels deu millors destins turístics per al 2012. Destaca de la capital gironina el Barri Vell i també fa un especial esment al Celler de Can Roca.

La prestigiosa revista 'National Geographic' ha seleccionat la Costa Brava, juntament amb altres punts de la demarcació de Girona, com una de les vint millors destinacions turístiques per al 2012. L'Ajuntament de Girona, ciutat que també destaca la publicació, recorda que aquesta revista és considerada un referent en el món dels viatges tant per la seva cobertura internacional com per la qualitat dels seus reportatges i fotografies. 'Aquest fet representa una gran repercussió pels destins turístics als quals fa referència', subratlla satisfet el consistori.



La ciutat de Girona també ha estat seleccionada per la guia de viatges nord-americana 'Frommer's' com un dels deu millors destins turístics per al mateix any 2012. Aquesta publicació és considerada una de les guies de viatge de més prestigi dels Estats Units i una de les més venudes en la temàtica del món dels viatges. D'entre els diferents atractius pels quals recomana la ciutat de Girona, destaquen el Barri Vell amb la Catedral i el Call Jueu com a elements patrimonials més importants, l'oferta comercial i l'excel•lència gastronòmica, fent un especial esment al considerat segon millor restaurant del món, el Celler de Can Roca.



La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Girona, Coralí Cunyat, ha valorat molt positivament aquestes notícies per la difusió que representen per Girona i per l'impuls que han de suposar en el posicionament de la ciutat com a destinació turística en l'àmbit mundial.