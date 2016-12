Andorra tindria un nou estat com a veí si hi hagués demà un referèndum per la independència a Catalunya

Els partidaris de quedar-se a l'Estat espanyol aconseguirien mobilitzar un 24,7% de l'electorat que suposaria un 35,2% dels vots. El CEO també ha preguntat per primera vegada sobre el concert econòmic -la principal promesa electoral de CiU- i ha constatat que un 75% dels catalans estarien a favor que Catalunya administrés els seus propis impostos.

En concret a la pregunta directa sobre què votaria l'enquestat en cas que demà es celebrés un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, el 45,4% ha respost que votaria 'Sí', el 24,7% que 'No', el 23,8% s'abstindria, un 5,6% no ho sap o no contesta i un 0,6% altres opcions. Per tant amb aquestes dades el resultat del referèndum seria un 64,7% pel 'Sí' contra un 35,2% pel 'No'.