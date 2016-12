El Casal Català de París fa un Lipdub al peu de la Torre Eiffel

El vídeo s'ha enregistrat amb la cançó Jennifer dels Catarres

El Casal de Catalunya a París va donar a conèixer la setmana passada el seu Lipdub per promocionar la institució i els Casals Catalans.

La iniciativa ha sorgit dels becaris de les ACC (becaris que fan estades a casals catalans d’arreu del món), i es tracta de fer un lipdub on hi participem gairebé una vintena de casals catalans d'arreu del món.

Lipdub del Casal Català de París Casals CatalansCasals Catalans







