ETA anuncia el final de la lluita armada després de 52 anys d'història

ETA va anunciar ahir que 'ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada'. Tal com informa el diari Gara, a través d'un comunicat la banda armada ha anunciat, tres dies després de la celebració de la Declaració d'Aiete, que ha pres la decisió històrica i afegeix el seu 'compromís clar, firme i definitiu' de 'superar la confrontació armada'.

Amb aquest objectiu fa una 'crida als governs d'Espanya i França per obrir un procés de diàleg directe' destinat a solucionar 'les conseqüències del conflicte'. <br /> <br />



Comunicat íntegre i en català



Euskadi Ta Askatasuna, organització socialista revolucionària basca d'alliberament nacional, a través d'aquesta declaració desitja donar a conèixer la seva decisió:



ETA considera que la Conferència Internacional celebrada recentment a Euskal Herria és una iniciativa de gran transcendència política. La resolució acordada reuneix els ingredients per a una solució integral del conflicte i compta amb el suport d'amplis sectors de la societat basca i de la comunitat internacional.



A Euskal Herria s'està obrint un nou temps polític. Estem davant d'una oportunitat històrica per donar un solució justa i democràtica al secular conflicte polític. Davant la violència i la repressió, el diàleg i l'acord han de caracteritzar el nou cicle. El reconeixement d'Euskal Herria i el respecte a la voluntat popular han de prevaler sobre la imposició. Aquest és el desig de la majoria de la ciutadania basca.



La lluita de llargs anys ha creat aquesta oportunitat. No ha estat un camí fàcil. La cruesa de la lluita s'ha emportat molts companys i moltes companyes per sempre. Altres estan patint a la presó o a l'exili. Per a ells i elles, el nostre reconeixement i el més sentit homenatge.



D'ara endavant el camí tampoc no serà fàcil. Davant la imposició que encara perdura, cada passa, cada èxit, serà fruit de l'esforç i de la lluita de la ciutadania basca. Al llarg d'aquests anys Euskal Herria ha acumulat l'experiència i força necessària per afrontar aquest camí i té també la determinació per a fer-ho.



És temps de mirar el futur amb esperança. És temps també d'actuar amb responsabilitat i valentia.



Per tot això,



ETA ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada. ETA fa una crida als governs d'Espanya i França per obrir un procés de diàleg directe que tingui per objectiu la resolució de les conseqüències del conflicte i, així, la superació de la confrontació armada. ETA amb aquesta declaració històrica mostra el seu compromís clar, ferm i definitiu.



ETA, per últim, fa una crida a la societat basca per a que s'impliqui en aquest procés de solucions fins a construir un escenari de pau i llibertat.



GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!

JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!