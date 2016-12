The Guardian avança que aquesta setmana ETA podria anunciar el final de la lluita armada

Amb aquesta sentència anuncia el rotatiu britànic The Guardian que el final de la lluita armada al País Basc podria ser imminent. Aquest dilluns Sant Sebastià ha d'acollir la conferència de pau amb la presència de sis líders internacionals que té per objectiu assolir l'escenari de pau, amb l'exsecretari general de l'ONU, Kofi Annan, i el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, al capdavant. El diari anglès recorda la voluntat recentment manifestada pels presos d'ETA de posar fi a la violència així com l'alto el foc anunciat el setembre de 2010 i parla, també, de les 800 víctimes dels darrers 43 anys. Per tot, The Guardian remarca que ETA segueix sent un grup 'impredectible' però que en cas que es produeixi la dissolució aquesta arribarà un mes abans de les eleccions espanyoles.