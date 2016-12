Mas crida els Casals Catalans a Sud-amèrica a mantenir viva la flama de la catalanitat

Segons Mas, Catalunya viu una situació complicada, però n'ha viscut de pitjors i les ha superat. Tot i les onades en contra, ha declarat, el país ha mantingut cultura, tradicions i llengua. Mas ha recordat que Catalunya està cada cop més oberta al món. El president ha assegurat que més gent ha entès que perquè el país se'n surti bé, 'tot això d'Espanya se'ns ha quedat petit' i 'hem d'estar presents a tot arreu'. El cap de l'executiu català ha destacat l'esforç del Govern per mantenir les subvencions als Casals Catalans, tot i la crisi.

Una delegació dels Casals Catalans ha visitat el Palau de la Generalitat com una etapa més del viatge que estan fent per Catalunya. Allà, han estat rebuts per Artur Mas i pel secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat, Senén Florensa. Mas els ha donat la benvinguda al què també és, segons ha dit, la seva casa. Després de fer un repàs ràpid per la història de la institució i la seva seu, Mas ha remarcat l'esforç del Govern per continuar donant diners als Casals Catalans. Segons ha dit, l'executiu català va considerar que aquests ja anaven 'molts curt d'armilla' i era especialment necessari fer l'esforç. El president ha demanat els representants dels casals que posin el seu granet d'arena perquè Catalunya se'n surti de la situació complicada que viu. Segons ha dit, el país ha viscut altres situacions complicades i les ha superat. 'Hem aconseguit mantenir viva la flama de la catalanitat, les nostres tradicions i la nostra llengua', ha dit, tot i haver tingut 'onades en contra molt fortes'.