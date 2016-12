L'expresident Pujol utilitza la cançó 'Jennifer' dels Catarres per defensar la integració

Assisteix al segon concert de Sopa de Cabra al Sant Jordi

Internacional Dilluns, 12.9.2011. 08:28 h No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha parafrasejat aquest dissabte a Igualada la cançó 'Jennifer' del grup català els Catarres per defensar la integració i ha dit que el país 'ha de ser capaç de fer que tota la gent que viu a Catalunya es pugui sentir catalana'.