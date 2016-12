Sant Joan per tots els gustos

No saps que fer aquesta nit? A l'Andorra Directe et desgranem què fan a cada parròquia

Aquesta màgica nit de Sant Joan està carregada d'activitats a tot el Principat. La principal es farà entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que han programat el que de ben segur serà el Sant Joan més sonat dels darrers anys per commemorar la Capitalitat de la Cultura Catalana d'Escaldes-Engordany 2011.

La festa començarà amb l'arribada de la Flama del Canigó a la una del migdia, al Comú d'Escaldes on la Sra. Cònsol llegirà el manifest de Sant Joan 2011. El Comú, custodiarà la flama fins les 19h que es durà cap a Casa de la Vall per a la recepció del Síndic. Allà, el mateix Síndic llegirà el Manifest i s'encendrà el peveter per tal de fer el repartiment de la Flama a les delegacions de les diferents parròquies que encendran totes les fogueres del país amb la mateixa flama.



Canillo

19h. El jovent de la parròquia pujarà la Flama del Canigó des de la Casa de la Vall fins a Canillo.

22h. Encesa de la foguera de Sant Joan a l'aparcament dels Refugis

23.30h Ball de nit amb orquestra a l'envelat de l'aparcament dels Refugis. Repartiment de coca i Moscatell



Encamp

Durant el vespre hi haurà batucada pel poble i el sopar de solters.

23h. Concert del grup Camela.



Ordino

A partir de les 22 hores hi haurà l'encesa de la foguera de Sant Joan i es farà repartiment de coca i moscatell pels assistents



La Massana

A partir de les 22 hores hi haurà l'encesa de la foguera a l'aparcament del Prat del Molí i ball popular fins a la matinada amb el 'Duet de Luxe' a la plaça de les Fontetes



Andorra la Vella-Escaldes

22h. Encesa de falles per part dels fallaires d’Andorra la Vella, fallaires del Puial i fallaires d’Escaldes-Engordany.



22.45h. Gran correfoc per part de la Colla de Diables d’Andorra, Colla de Diables Senyors del Foc de Castelló d’Empúries, Colla de Diables de Pineda de Mar, Colla de Diables de Sant Quirze del Vallés, Colla de Diables de Granda del Penedès a mçes del Grup de percussió Samba Wiki i de Gerard Miralles, artista del foc. Sortida del centre històric d’Andorra la Vella i arribada al Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany.



Mitjanit: Encesa de la foguera conjunta de Sant Joan al Clot d’Emprivat, gran festa “Què Flaix Tour” amb els Djs de Flaix FM Ernest Codina, Bruno Alexandre de Mato i Oriol Abella, actuacions de gogo's, visuals i espectacle pirotècnic. Repartiment de coca de Sant Joam acompanyada de xocolata i festa de l'escuma per tancar la nit.



Sant Julià de Lòria

19h. Recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall



20h. Baixada amb relleus, corrent des de les Arades fins a la plaça de la Germandat, amb la Flama del Canigó



22.30h. Cercavila amb la Flama del Canigó i els Fallaires de Sant Julià de Lòria pels carrers de la vila

Ballada conjunta de l’Esbart Lauredià i els fallaires a la plaça de la Germandat



Seguidament lectura del manifest i encesa de la foguera a l’aparcament de l’Escola Andorrana