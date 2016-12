Grandvalira tanca amb prop d'un milió i mig de dies d'esquí venuts

El client de l'estat espanyol baixa mentre que russos i francesos augmenten

Grandvalira va tancar també ahir dia 25 amb 1.475.000 dies d’esquí.





La recta final de la temporada ha estat condicionada per un fort episodi d’anticicló que mai abans havia estat registrat pels serveis meteorològics del país. Aquest fenomen ha marcat una tendència negativa en el nombre de visites durant el mes d’abril que ha situat número de dies d’esquí per sota de l’hivern anterior. El client de proximitat ha disminuït considerablement en aquest últim tram de temporada, mentre que, el nombre de visitants provinent de destinacions llunyanes ha augmentat al llarg de tota la temporada ja el gruix d’afluència se centra en el període que va des de Nadal i fins a finals de març.



Amb prop de 150 dies d’operació, el domini tanca amb uns resultats que han trencat el bon ritme mantingut fins a finals del mes de març. Prova d’això és que el dia 27 de març Grandvalira comptabilitzava un 3,1% més de dies d’esquí que la temporada passada. El punt d’inflexió es va produir a partir de principis del mes d’abril amb un canvi en les condicions climatològiques que va accelerar la transformació de la neu.

Els clients provinents de l’estat espanyol han disminuït enguany, per bé que ha augmentat el client rus en un 18% i el francès en un 10%.