El vi andorrà Escol 2010 guanya el concurs enològic mundial de vins extrems

Durant la seva estada a Itàlia, la delegació andorrana ha participat en una jornada de treball sobre la viticultura de muntanya, en la qual s'ha explicat l'important paper que té aquest tipus de cultiu. L'objectiu principal d'aquest concurs és reconèixer i promoure els vins que es produeixen en cotes altes, i l'edició d'aquest any ha comptat amb la participació d'un miler de vins procedents de més de 25 països.

