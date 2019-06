Crèdit Andorrà va tancar el 2018 amb uns beneficis de 36 milions d'euros, 14 menys que l'any anterior encara que considera que està "en la línia del pla de negoci" marcat, ha informat aquest dijous en un comunicat.

El grup financer ha tingut un volum de negoci de 15.442 milions, dels quals 9.408 corresponen a negoci nacional, la qual cosa els col·loca com "la primera entitat del país", han destacat. La inversió ha superat els 2.502 milions d'euros i els recursos de clients han aconseguit els 12.940 milions.





Durant el 2018, el banc ha materialitzat 1.211 milions en operacions financeres a particulars i empreses, i la inversió en responsabilitat social corporativa ha arribat als 2,68 milions.



El ràtio de solvència s'ha situat en el 15,11% i el de liquiditat en el 56,27%: tots dos superen "àmpliament" el mínim legal exigit a Andorra, valora.



Crèdit Andorrà ha contextualitzat els resultats en un any en què ha dut a terme importants inversions en innovació tecnològica, i marcat pel mal comportament dels mercats financers, així com per un entorn de baixos tipus d'interès.