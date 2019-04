La participació a les eleccions generals d'Andorra arriba al 68,32%, gairebé tres punts més que al 2015

Dels 18.636 vots comptabilitats, 7.140 ho han fet a través de la Batllia, entre els quals hi ha un total de 128 que ho van fer per correu. El ministre portaveu del govern d'Andorra, Jordi Cinca, ha valorat positivament l'increment de participació i ha dit que és un element encara més important si es té en compte que fins ara la tendència anava a la baixa. En aquest sentit, ha afirmat que s'ha pogut "estabilitzar" i fins i tot "començar a remuntar" la "desafecció" que s'havia registrat. També ha explicat que un altre factor que influeix en el creixement de la participació està en l'increment del nombre de persones que poden exercir el dret a vot al país.

